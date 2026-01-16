Haberler

112 Acil Çağrı Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi, mevcut çalışmalarını değerlendirip 2026 hedeflerini belirlemek amacıyla bir toplantı düzenledi. Müdür Gönül Günaydın Çabukoğlu, hizmet kalitesinin artırılması ve teknik altyapının geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin mevcut çalışmalarını değerlendirmek ve gelecek dönem hedeflerini ele almak amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu başkanlığında, merkez bünyesinde görev yapan idari, bilgi işlem ve teknik ile kalite, koordinasyon ve değerlendirme bürosu personelinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Acil Çağrı Merkezi tarafından yürütülen mevcut çalışmalar ele alınarak, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler, hedefler ve proje başlıkları masaya yatırıldı. Çabukoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, teknik altyapının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı. Personelin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantı, karşılıklı istişarelerle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
