Düzağaç'ta Yağmur Duası Gerçekleştirildi

Düzağaç'ta Yağmur Duası Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde kurak günlerin ardından vatandaşlar bir araya gelerek yağmur duası yaptı. Programda Kaymakam Emrah Aslan da katılarak halkla sohbet etti ve birliktelik duygularını artırdı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde vatandaşların katılımıyla yağmur duası gerçekleştirildi. Kurak geçen günlerin ardından rahmetin ve bereketin gelmesi için yapılan duaya ilgi yoğundu.

Düzenlenen programa Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan da katıldı. Vatandaşlarla birlikte dua eden Kaymakam Aslan, ardından halkla sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Belde halkının yoğun ilgi gösterdiği programda birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı. Toprakla uğraşan üreticiler, bu tür manevi buluşmaların kendilerine moral verdiğini belirtti. Duaların kabul olması, bölgeye rahmet ve bolluk getirmesi temenni edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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