Duvar Boşluğunda Sıkışan Yavru Kedi Itfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Duvar Boşluğunda Sıkışan Yavru Kedi Itfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlar tarafından duvar boşluğunda sıkıştığı fark edilen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtararak sağlığı iyi bir şekilde doğaya salındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesine duvar boşluğunda sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki Deniz Mahallesi'nde, duvar boşluğunda yavru kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, kediyi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, doğaya salındı.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
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