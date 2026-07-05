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Dökülen dutlar için ağlı önlem

Dökülen dutlar için ağlı önlem
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Eskişehir Akcami Mahallesi'ndeki Ak Cami'nin bahçesinde bulunan dut ağacından dökülen meyvelerin çevreyi kirletmemesi ve vatandaşların faydalanması için ağacın altına yeşil file ve ahşap desteklerle bir düzenek kuruldu.

Eskişehir Akcami Mahallesi'nde bulunan Ak Cami'nin bahçesindeki dut ağacından dökülen meyvelerin çevreyi kirletmemesi ve vatandaşların faydalanması amacıyla ağlı düzenek kuruldu.

Yaz mevsimiyle birlikte olgunlaşan dutların kaldırım ve bahçeye dökülmesini önlemek amacıyla ağacın altına yeşil file çekildi. Ahşap desteklerle kurulan düzenek sayesinde dallardan düşen dutların ağ üzerinde toplanması hedeflenirken, hem çevrenin temiz tutulması hem de vatandaşların düşen meyvelerden faydalanması amacıyla kurulan düzenek dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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