Dünya Süt Günü Etkinliği Şırnak'ta Gerçekleştirildi

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Şehri Nuh Anaokulunda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında okul bahçesine getirilen kıl keçisiyle öğrencilere süt sağımı uygulamalı olarak anlatıldı. Görevliler eşliğinde bazı öğrenciler keçi sağmayı deneyimledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının süt üretiminin kaynağını tanıtmak ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Etkinlikte, öğrencilerin keçiye olan ilgisi renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de hayvancılıkla ilgili temel bilgileri yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Öğretmenler, etkinliğin çocukların tarım ve hayvancılığa yönelik farkındalıklarını artırdığını ifade etti. Veliler ise etkinlik nedeniyle Tarım İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - ŞIRNAK