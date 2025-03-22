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Dünya Su Günü'nde Kuşadası'nda Kıyı Temizliği Etkinliği

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Kuşadası'nda gönüllüler, Dünya Su Günü kapsamında kıyı temizliği yaptı. Doğanın korunmasına dikkat çekilen etkinlikte, çöpler toplanarak bertaraf edildi.

Dünya Su Günü'nde Kuşadası'nda kıyı temizliği yapıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen gönüllüler, Dünya Su Günü'nde çevre bilincine dikkat çekerek kıyı temizliği yaptı.

Kuşadası'nda Dünya Su Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. The Grand Blue Sky ve Kiwi Water Sports ekipleri, Kubilay Akgür önderliğinde bölgedeki kıyı ve açıkta bulunan küçük adayı temizledi. Gönüllü ekibin yoğun çalışmasıyla sahilden ve denizden toplanan çöpler, traktörle taşınarak bertaraf edildi. Drone çekimleriyle de belgelenen etkinlik, çevreye duyarlılığı artırmayı hedefledi. Etkinlik hakkında konuşan Kubilay Akgür; "Dünya Su Günü'nde ekibimle birlikte kıyılarımızı temizledik. Doğayı korumak hepimizin görevi. Bu tür çalışmaların daha fazla yaygınlaşmasını diliyoruz" dedi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin sadece belirli günlerde değil, yıl boyunca sürmesi gerektiğini vurgulayarak çevre bilincine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Yerel
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