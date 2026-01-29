Haberler

Vali Yılmaz'a '26 Ocak Dünya Gümrük Günü' ziyareti

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Vali Yılmaz, gümrük çalışanlarının bu özel gününü kutladı.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve beraberindeki heyet, '26 Ocak Dünya Gümrük Günü' dolayısıyla Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gümrük çalışanlarının '26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı. Müdür Bayraktar'a eşlik eden Eskişehir İl Gümrük Müdürü Muhammed Uçar ve beraberindeki heyet, Vali Yılmaz'a bir hediye takdim etti. Vali Yılmaz, ziyaretin anısına heyet ile toplu hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

