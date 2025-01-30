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Dünya Genelinde Yılan Yılı Coşkuyla Karşılandı

Dünya Genelinde Yılan Yılı Coşkuyla Karşılandı
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Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi, Çin Ay Takvimi'ne göre Ejderha Yılı'na veda ederek Yılan Yılı'nı geleneksel festivaller, danslar ve havai fişek gösterileriyle kutladı. Yeni yıl, tapınaklarda dualar ve coşkulu kutlamalarla karşılandı.

Dünyanın dört bir yanında Çin Ay Takvimi'ne göre Ejderha Yılı'na veda eden milyonlarca kişi, Yılan Yılı'nı danslar, havai fişek gösterileri ve geleneksel festivallerle karşıladı.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi dün Çin Ay Takvimi'ne göre Ejderha Yılı'nı geride bıraktı. Çin, Rusya, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Myanmar'da coşkuyla karşılanan Yılan Yılı, ziyafetlere, danslara, havai fişek gösterilerine ve geleneksel festivallere sahne oldu. Milyonlarca kişi, Yılan Yılı için tapınaklara koşarak dua ederken, saatler gece yarısını gösterdiğinde gökyüzü havai fişeklerle renklendi.

Lunar Yeni Yılı ya da Çin Yeni Yılı, geleneksel "Bahar Festivali" olarak kutlanırken, ilk günü, 21 Ocak ile 20 Şubat arasında görülen ilk yeni ay ile başlar. Yeni yıl, Vietnam'da Tt, Kore'de ise Seollal olarak bilinir. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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