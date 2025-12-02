HAGİAD Başkanı Erkan: 'Engellilik, bireylerin potansiyelini gölgeleyen bir durum değil; fırsat verildiğinde büyük başarıların kapısı aralanır'

Hacılar Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelliliğin bir eksiklik değil; doğru imkanlar sunulduğunda büyük başarıların başlangıcı olduğunu vurguladı.

Erkan, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın azmi ve kararlılığının, özel bireylerin neleri başarabileceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, "Engellilik, bireylerin potansiyelini gölgeleyen bir durum değil; fırsat verildiğinde büyük başarıların kapısı aralanır" dedi.

Toplumun gerçek anlamda güçlenmesinin, tüm bireylerin sosyal hayata eşit şartlarda katılabilmesiyle mümkün olacağını ifade eden Erkan, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, üretime ve eğitime katılımlarını artırmak için herkesin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Fatih Erkan ayrıca, "Bu bilinçle, tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yaşam diliyorum" diyerek tüm engelli bireylere sevgi ve selamlarını iletti. - KAYSERİ