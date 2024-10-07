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Dünya Emzirme Haftası'nda Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi Vurgulandı

Dünya Emzirme Haftası'nda Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi Vurgulandı
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Sultanbeyli'deki Saygı Hastanesi, Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği stantla annelere emzirmenin önemi ve anne sütü ile beslenmenin faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Sultanbeyli'deki Saygı Hastanesi'nde stant açıldı. Anne sütü ve emzirmenin bebek sağlığı üzerindeki kritik rolünü vurgulayan etkinlikte annelere ve anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı.

Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında, Sultanbeyli'de bulunan Saygı Hastanesi'nde bir stant açıldı. Etkinlikte, anne sütü ve emzirmenin bebek sağlığı üzerindeki kritik rolü vurgulandı. Anneler ve anne adayları için düzenlenen bilgilendirme etkinliklerinde, emzirmenin önemi, doğru emzirme teknikleri ve anne sütü ile beslenmenin bebekler üzerindeki faydaları anlatıldı. Hastane personeli, katılımcılara bu süreçte karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik bilgiler vererek, emzirme sürecinin sağlıklı ve doğal bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmayı amaçladı.

"Anne ve bebeklerin sağlığını önemsiyoruz"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Şüküfe Şirinova, "Saygı Hastanesi ailesi olarak Emzirme Haftası'nı önemsiyoruz ve kutluyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ilk altı ay bebeklerin sadece anne sütüyle beslenmesini ve sonrasında anne sütüyle beslenmenin 2 yaş ve üzeri zamana kadar devam etmesi gerektiğini desteklemektedir. Biz Saygı Hastanesi olarak bu konuyu çok önemsiyoruz ve ailelerin bu konuda tecrübe kazanmasını, önemli olan motivasyonu kazanmasını ekip olarak destekliyoruz. Bu konuda deneyimli olan personellerimiz emzirme danışmanlığı yapmaktadır. Ekiplerimiz ailelere gerekli bilgilendirmeyi yaparak sonraki aşamalarda da gerekli desteği vermektedir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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