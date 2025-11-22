Haberler

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Özel Eğitim Öğrencilerine Etkinlik

Güncelleme:
Bayburt Barosu ve Akran Akademi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri dilek fenerleriyle eşit ve adil bir dünya için temennilerde bulundular. Etkinlik, çocuk haklarına dikkat çekmeyi amaçladı.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bayburt Barosu ile Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlenerek, dilek fenerleri eşit ve adil bir dünya için gökyüzüne bırakıldı.

Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde dilek fenerlerini hazırlayıp, yaktılar. Havanın kararmasıyla birlikte gökyüzüne bırakılan fenerler görsel şölen oluştururken, öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Öğrenciler, göğe yükselen fenerleri uzaktan el sallayarak takip etti. Bayburt Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmayarak etkinliğe katılım sağladı.

"Baromuzun özel çocuklarımızla ilgili düşünceleri bizleri onurlandırdı"

Etkinliğin amacının çocukların haklarına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serhat Kılıç, etkinliğe desteklerinden ötürü Bayburt Barosuna teşekkür etti.

Kılıç, çocukların haklarının ve özel durumlarının gözetilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bugün, Dünya Çocuk Hakları Koruma Günü. Bayburt Barosu katkılarıyla düzenlediğimiz bu etkinliğin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çocukların haklarını, hukuklarını ve özel durumlarını göz önünde bulundurmaları özellikle özel çocuklarımızla ilgili düşünceleri bizleri onurlandırdı" dedi.

"Dileğimiz, çocukların eşit, özgür ve adil bir dünyada yaşaması"

Bayburt Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Meryem Birinci, dilek fenerlerinin her birinin temenni niteliği taşıdığını söyledi. Özellikle özel çocukların kendilerini ifade edebilecekleri rahat bir gelecek hedeflediklerini vurgulayan Birinci, "Bayburt baromuz tarafından bugün çeşitli etkinlikler düzenlendi ve en özeli de bugün yaptığımız etkinlik oldu çünkü özel çocuklarımızla bir aradaydık. Çocuklarımızla birlikte dilekler dileyerek, fenerlerimizi uçurduk. Aslında o dilek fenerlerinin hepsi birer temenniydi. Dileğimiz çocukların daha eşit, özgür ve adil bir gelecekte yaşamaları. Özellikle özel çocuklarımızın kendilerini ifade edebilecekleri rahat bir gelecek hedeflemekteyiz. Bayburt Barosu olarak bunu sonuna kadar destekliyoruz. Çocuklarımızın Çocuk Hakları Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

