Dünya Çocuk Hakları Günü Konferansı Ağrı'da Gerçekleştirildi

Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) tarafından, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Günü Konferansı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Konferansa; Ağrı Valisi Sayın Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Adem Çalış, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, UDER Başkanı Yusuf YILDIRIM, kamu kurum amirleri, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından UDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yıldırım'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, AİÇÜ Rektörü İlhami GÜLÇİN'in konuşması ile devam etti. Beraberinde Doç. Dr. Serkan Cengiz, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Adem Çalış çocuk hakları alanındaki görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Çocukların korunması, haklarının geliştirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine vurgu yapılan konferans, plaket takdimi ve kapanış ile sona erdi.

UDER, çocukların üstün yararını merkeze alan çalışmalarıyla Ağrı ve çevresinde farkındalık oluşturmaya devam edeceğini açıkladı. - AĞRI