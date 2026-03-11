Haberler

Dumlupınar Kaymakamı Teltik, iftar bereketini üniversite öğrencileriyle paylaştı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Kaymakamı Alperen Teltik, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Kaymakamı Alperen Teltik, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İftar programına Kaymakam Alperen Teltik ve eşi Sedanur Teltik'in yanı sıra İl Müftüsü İrfan Açık, Aslanapa İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, İlçe Müftüsü Abdülmetin Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı.

Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Teltik, gençlerle sohbet ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Teltik, tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
