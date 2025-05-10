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Dumanlı Yaylası'nda Boz Ayı ile İlginç Anlar

Dumanlı Yaylası'nda Boz Ayı ile İlginç Anlar
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sağlık personeli Serkan Kelle, Dumanlı Yaylası'nda gördüğü boz ayıyı besledi. O anları eşiyle kayda aldıran Kelle, ayının kendisine yaklaşmasıyla ilginç anlar yaşadı.

Dumanlı Yaylası'nda gördüğü boz ayıyı böyle besledi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası'nda sağlık personeli Serkan Kelle, boz ayıyı beslediği anları eşine kayıt altına aldırdı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Refahiye ilçesinde çalışan sağlık personeli Serkan Kelle eşi ile birlikte Dumanlı Yaylası'nda yaşayan boz ayıyı besledi, o anları ise eşine kayıt altına aldırttı. Ürkek tavırları ile dikkat çeken boz ayının görüntülerde "gel" diyerek çağrıldığı ve boz ayının ise Kelle ailesinin yanına gittiği görüldü. Öte yandan çiftin "Millet kedi, köpek besler biz ayı besliyoruz" sözleri dikkat çekti.

Kelle'nin boz ayıyla diyaloğu izleyenleri güldürürken birbirlerine yakın mesafede duran ikili zaman zaman yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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