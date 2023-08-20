Düğü konvoyunu durdurup damada lastik değiştirttiler

Karabük'te bir grup, düğün konvoyunu durdurarak damada lastik değiştirtti.

Eflani ilçesinde dünya evine giren damat Yetkin Yıldız ve gelin Hatice Berber, gelin evinden çıkarak düğün salonunun yolunu tuttu. Konvoy yolda ilerlerken damadın arkadaşları ilginç bir şakaya imza attı. Yolun ortasına aracını park eden bir vatandaş, aracın lastiğini sökerek yolun ortasına bıraktı. Trafik ilerlemeyince konvoy durdu. Bu sırada aracın yanına gelen damat Yetkin Yıldız, çıkartıp para vermek istedi. Ancak arkadaşları para istemediklerini söyleyerek lastiği değiştirmelerini istedi. Kolları sıvayan damat lastiği yerine takarak bir de elleri ile bijonlarını sıktı. Lastiğin değiştirilmesinin ardından konvoy yoluna devam etti. - KARABÜK