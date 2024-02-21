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DSÖ Genel Direktörü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 138 gündür devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık ve insani durumun insanlık dışı olduğunu ve kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz üç gün boyunca DSÖ ve ortakları Gazze'nin güneyindeki Nasser Tıp Kompleksi'ne çok sayıda acil durum misyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 111 hasta ve yaralı ile en az 15 doktor ve hemşire hastanede bulunuyor. Yoğun bakım ünitesi artık çalışmadığı için DSÖ, birçoğu yürüyemeyen hastaların taşınmasına yardımcı oldu" dedi.

Daha geniş bir açıdan bakıldığında Gazze'nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bölgenin büyük bir kısmı yıkıldı, 29 binden fazla insan öldü, çok daha fazlasının kayıp olduğu tahmin ediliyor ve çok daha fazlası da yaralı. Savaş başladığından bu yana şiddetli yetersiz beslenme oranı dramatik bir şekilde artarak bazı bölgelerde yüzde 1'in altından yüzde 15'in üzerine çıktı ve daha fazla hayatı riske attı. Bu rakam savaş devam ettikçe ve tedarik kesintiye uğradıkça artacaktır" dedi.

Dünya Gıda Programı'nın Gazze'nin kuzeyine yardım sokamamasını kaygıyla izlediklerini belirten Ghebreyesus, "Nasıl bir dünyada yaşıyoruz; insanlar yiyecek ve su bulamıyor ya da yürüyemeyen insanlar bakım alamıyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz; sağlık çalışanları işlerini yaparken bombalanma riski altında? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki, hastaları kurtarmaya yardımcı olacak daha fazla güç veya ilaç olmadığı için hastaneler kapanmak zorunda kalıyor ve askeri güç tarafından hedef alınıyor?" dedi.

Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Rehinelerin serbest bırakılmasına, bombardımanların durdurulmasına ve sınırsız insani yardım erişimine ihtiyacımız var. İnsanlık galip gelmeli" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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