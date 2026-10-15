Dron saldırısına uğrayan Banda gemisi karaya oturdu, 6 Türk personel için tehlike yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2 Eylül'de dron saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Banda gemisinin ağır hava şartları nedeniyle Karadeniz'de karaya oturduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2 Eylül'de dron saldırısına uğrayan ve römorkör refakatinde bekleyen Liberya bayraklı Banda gemisinin ağır hava şartları nedeniyle Karadeniz'de karaya oturduğunu, gemideki 6 Türk personelin emniyeti açısından tehlike arz eden bir durum bulunmadığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2 Eylül 2026'da dron saldırısına uğrayan ve römorkör refakatinde bekleyen Liberya bayraklı Banda gemisi, ağır hava şartları nedeniyle Karadeniz'de karaya oturmuştur. Tedbir amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi bölgeye intikal etmiştir. Gemide bulunan 6 Türk personelin emniyeti açısından tehlike arz eden bir durum bulunmamakta olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı