Dron pilotundan Filistin'e destek videosu

İnsanlık dışı şartlarda yaşamaya çalışan ve İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e destek amacıyla 15 Temmuz şehitler Köprüsü'ne Filistin bayrağı asılıp, Galata Kulesi'ne bayrağın görüntüsü yansıtıldı.

Çektiği görüntülerle büyük beğeni toplayan dron pilotu Mustafa Karahan, Filistin'e destek için özel bir video klip hazırladı. İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Filistin ve Türk bayraklarını dron ile görüntüledi. Galata Kulesi'nde akşam saatlerinde gövdesine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin bayrağı görüntüsü yansıtıldı. Türkiye'ye gelen Sumud Filosu aktivistlerinden sonra yurt genelinde Filistin'e destek gösterileri yapılmaya devam ediyor. Birçok üniversite, okul ve dernekler birlikte destek yürüyüşleri gerçekleştiriyor. - İSTANBUL