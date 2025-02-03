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Dr. Şener Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dr. Şener Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Düzce'de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Şener Yılmaz, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Çalıcuma Köyü'nde düzenlenen törenle sevenleri ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce'de aile hekimi olarak görev alan Dr. Şener Yılmaz, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Hamidiye Mahallesinde bulunan Aile Sağlığı merkezinde 15 yıldır görev yapan Dr. Şener Yılmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Düzcelilerin yakından tanıdığı ve bir çok kişi tarafından sevilen Dr. Şener Yılmaz'ın cenaze programı, köyü olan Çalıcuma Köyü'nde gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, il protokolü ve sevenleri katıldı.

Açıklamaların ardından Düzce il müftüsü Osman Aydın cenaze namazını kıldırırken, namaza yüzlerce kişi katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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