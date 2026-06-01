Görevi başında öldürülen Dr. Kamil Furtun anıldı

Samsun'da görevi başındayken öldürülen Dr. Kamil Furtun, sağlık çalışanları tarafından ölümünün 11. yıldönümünde anıldı.

Görev yaptığı o denemde adı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Yerleşkesi'nde 29 Mayıs 2015'te öldürülen Dr. Kamil Furtun, sonradan adının verildiği yerleşke önünde sağlık çalışanları tarafından yad edildi. Samsun Tabip Odası tarafından düzenlenen anma etkinliğine çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı katıldı.

Anma töreninde konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Nedim Ecevit, "Kamil Furtun, hem sınıf arkadaşım hem de aynı hastanede çalıştığım görev arkadaşımdı. Bir cümleyle Furtun'u anlatsam, emek verilen bir evlat, sevgili bir eş, emek veren bir baba ve hayat kurtarmaya adanmış bir ömür olarak nitelendirirdim. Burası öldürülen Kamil Furtun'un adını taşıyor. Şimdi burası boşaltılarak Şehir Hastanesi'ne taşındı. Kamil Furtun'un büstü, burada bahçede duruyor. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ile görüştük. Diğer ilgili makamlarla da görüşmeleri yapacağız. Bu büstün uygun bir hastaneye taşınarak oraya da Kamil Furtun isminin verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Anma etkinliği, basın açıklamasının ardından sona erdi. - SAMSUN

