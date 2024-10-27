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Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi 1. Yılını Berkay Konseriyle Kutladı

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi 1. Yılını Berkay Konseriyle Kutladı
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Bursa'da 1. yılını kutlayan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini Berkay konseri ile coşkuyla gerçekleştirdi. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde Berkay, sevilen şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da 1. yılını kutlayan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini Berkay konseri ile taçlandırdı.

Açıldığı günden bu yana kentin buluşma merkezi haline gelen Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi 1 yaşına girdi. Cumhuriyetin 101. yılında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Downtown, Berkay konseri ile cumhuriyet coşkusunu ateşledi. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde Berkay, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış'ın çiçek takdim ettiği ünlü şarkıcı, sevilen 'İnanırım' adlı şarkısı ile sahneye çıktı. Berkay, konserin devamında 'Gel gel' ve 'İki Hece' adlı şarkılarıyla dinleyenlerini mest etti. Yaşam ve Eğlence Merkezi'ni dolduran dinleyiciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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