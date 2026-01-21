Haberler

Hakkarili Ertunç için temsili yemin töreni düzenlendi

Hakkarili Ertunç için temsili yemin töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de down sendromlu Sıtar Ertunç'un istemi üzerine düzenlenen temsili askerlik töreninde, vali Ali Çelik'in öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Sıtar, askerlik duygusunu bir günlüğüne yaşadı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili babanın isteği ve Vali Ali Çelik'in talimatıyla down sendromlu Sıtar Ertunç için kışlada temsili yemin töreni düzenlendi.

Keklikpınar Mahallesi'nde yaşayan Übeydullah Ertunç'un down sendromlu oğlu Sıtar Ertunç için dile getirdiği temsili askerlik talebi kısa sürede karşılık buldu. Kamuoyuna yansıyan çağrının ardından harekete geçen Vali Ali Çelik, anlamlı bir çalışmaya öncülük etti.

Vali Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda Sıtar Ertunç için temsili askerlik faaliyeti düzenlendi. Etkinlik, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında Sıtar Ertunç'a kamuflaj giydirilerek askerlik duygusunu bir günlüğüne de olsa yaşaması sağlandı.

Gerçekleştirilen temsili askerlik programında, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Sıtar Ertunç'un yaşadığı mutluluk, programa katılan herkesin duygulanmasına neden oldu.

Daha önce yaptığı çağrıda "Oğlumun yüzünde bir tebessüm görmek istiyorum" diyen baba Übeydullah Ertunç, bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Ertunç, başta Vali Ali Çelik olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı

Atatürk'ün tümeniyle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu