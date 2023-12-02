Down Sendromlu Gençler Gülen Yüzler Kafe'de İş Hayatına Katılıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Gülen Yüzler Kafe'de çalışan down sendromlu servis elemanları, hem sosyalleşiyor hem de iş hayatına katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Gülen Yüzler Kafe'de çalışan down sendromlu servis elemanları, hem sosyalleşiyor hem de iş hayatına katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Gülen Yüzler Kafe'de çalışan down sendromlu servis elemanları, hem sosyalleşiyor hem de iş hayatına katılmanın mutluluğunu yaşıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Güler, Yüzler Kafe'nin gülen yüzlerini ziyaret ederek birlikte pasta kesti. Bakır, mutlulukları gözlerinden okunan down sendromlu gençlerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Gülen Yüzler Kafe'de çalışan gençler İl Müdürü Bakır'a yaptıkları çalışmaları anlattı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Behçet Bakır, "Sizin bir tebessümünüz bizim mutluluğumuzdur. Gülen yüzlü kardeşlerimiz servis elamanı eğitimi aldıktan sonra, burada çalışmaya başlayarak hayatlarını kazanmanın özgüveni içinde sosyalleşiyorlar. Down sendromlu kardeşlerimizin gelip kahvelerini içmeleri, satranç oynamaları, günlerini güzel bir şekilde geçirmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi, buradaki sosyal aktivitelere katılmaları sosyal anlamda çok önemlidir. Onların hayatlarına dokunmak, geleceğe umutla bakmak demektir" diye konuştu. - MALATYA