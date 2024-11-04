Down sendromlu genç polis telsizi ile anons yaptı

Bartın'da Polis Eşleri Derneği tarafından şehit polis çocukları için düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Polislerin kısım ve telsiz kodlarını ezbere bilen Down sendromlu Deha Kartal polis telsizinden yaptığı anonslarla ekipleri yönlendirirken, polis eşlerinin el emeği göz nuru ürünleri de yoğun ilgi gördü.

Bartın'ın en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi'nde polis eşlerinin organize ettiği etkinlikte, polis eşlerinin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi. Pasta, böreklerden tatlı ve hamur işlerine, ahşap dekorasyon malzemelerinden tel kırma, örgü ve el işlerine kadar birçok ürünün sergilendiği etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Etkinlikten elde edilecek gelir ile şehit polis çocuklarının ihtiyaçları karşılanarak, üniversiteli gençlere destek verileceği belirtildi.

Stantları gezerek ürünleri test eden Vali Nurtaç Arslan, cadde üzerindeki esnafları da dolaşarak, bereketli satışlar diledi. Bartınlara etkinliğe destek çağrısında bulunan Vali Arslan, "Derneğimiz her yıl düzenli olarak bu etkinliği düzenliyor. Gelirlerini ise şehit polis çocuklarına, üniversite okuyan gençlere ve ihtiyacı olanlara ulaştırmak amacıyla bu tür faaliyetler düzenliyor. Bu tür faaliyetleri gerçekleştirdikleri için İl Emniyet Müdürümüz ve eşi İlçe Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm Bartınlıları destek vermeye davet ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile eşi Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ise, her şartta görev yapan Türk polisinin sosyal etkinlikler de gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Ürünlerimiz tamamen el yapımı. Biz tabii 'önce vatan gerisi teferruat' mantığı ile hareket ettiğimiz için işimizde de, aşımızda da, ailemizde de onu gözeterek hareket ediyoruz" diye konuştu.

Down sendromlu Deha polis telsizi ile ekipleri yönlendirdi

Etkinliğe katılan Down sendromlu Deha Kartal, programda Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ı görünce telsizle anons yapmak için izin istedi. Deha, telsiz anonsu ile ekipleri yönlendirdi. Polis hayranlığı ile bilinen Deha'nın polislerin görev yaptığı birimler ile telsiz kodlarını ezbere bilmesi ise dikkat çekti. Gördüğü polislerin ve gazetecilerin telsizlerinden anons yapmak isteyen Deha, çevresindekilere eğlenceli anlar yaşattı. Deha Kartal'ın babasının da emekli polis olduğu öğrenildi.

Gün boyu süren etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini görürken, salı günü akşamına kadar ürünlerin satışa sunulacağı belirtildi. Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Zeynep Topçu, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Amasra İlçesi Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, polis müdürleri, amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BARTIN