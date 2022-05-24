Döşemealtı Belediyesi, Yol Çalışmalarına Hız Verdi - Haberler

Döşemealtı Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serme işlemlerini sürdürüyor.

Yeniköy Mahallesi'ni Altınkale Mahallesi'ne paralel olarak bağlayan caddelerde önce altyapı çalışmalarını tamamlayan Döşemealtı Belediyesi ekipleri ardından asfalt için serme ve sıkıştırma işlemi yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Caddesini, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'ne oradan da Cumhuriyet Caddesi'ne bağlayan bölümünde 9 bin 730 metrekare sıcak asfalt serimi yapan ekipler yine Cumhuriyet Caddesi'ni Çiftlik Caddesi'ne bağlayan yolda 8 bin 567 metrekare sıcak asfaltı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Döşemealtı Belediyesi ekipleri altyapıları henüz tamamlanamayan yerlerde vatandaşların mağdur olmaması için sathi kaplama yapıyor. Ekipler kışın yağmurla oluşacak çamur ve çukurdan, yazın da tozdan vatandaşları korumak için alt yapısı bitmeyen alanlarda sathi kaplama yolları hizmete açarken, bozulan cadde ve sokak yollarında ise yama işlemlerini sürdürüyor.