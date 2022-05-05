Döşemealtı Belediye Başkanı Genç'ten Mahallelerde Bayram Ziyareti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mahalle ziyaretleri yapıp ilçe halkının bayramını kutladı.

Bademağacı, Dağbeli, Çığlık ve Yeniköy Mahalleleri'nde vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Genç, yaşlıları ve hastaları ziyaret edip, mevlit ve asker programlarına katıldı.

Kendisini evlerine davet eden vatandaşların ricalarını kırmayan Başkan Genç, çay içip sofralara misafir oldu.

Turgay Genç, yaşlıların ellerinden öperek bayramlarını kutlarken, çocuklarla da özel olarak ilgilenip hediyeler verdi.