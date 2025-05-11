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Dörtyol'da şehit annelerine vefa

Dörtyol'da şehit annelerine vefa
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Portakal Çiçeği Anaokulu idarecileri ve öğretmenleri Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Portakal Çiçeği Anaokulu idarecileri ve öğretmenleri Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti.

Dörtyol ilçesinde hizmet veren Portakal Çiçeği Anaokulu idarecileri ve öğretmenleri Anneler Günü'nde şehit annelerini evlerinde ziyaret ettiler. Ziyarette; Okul Müdürü Ömer Burgaç, öğretmenler ve okul aile birliği temsilcileri yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette çiçekler takdim edildi, dualar edildi, gönüller alındı.

Ayrıca şehitler ve fedakar anneleri adına TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapılarak geleceğe nefes olundu.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, bu tür günlerin toplumsal birlik ve vefa duygusunu pekiştirdiğini vurgularken, Portakal Çiçeği Anaokulu olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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