Dörtyol'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Hatay'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs Dörtyol ilçesinde yakalandı.
Hatay'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs Dörtyol ilçesinde yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında, "Kasten öldürme" suçundan aranan Ö.B., Dörtyol ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı