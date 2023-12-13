Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı
Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde sabah saatlerinde tarlaların arasından tek sıra halinde ilerleyen domuz sürüsü, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Domuz popülasyonunun artışı gözlenen bölgede sürü, Munzur Dağları'na doğru ilerledi.
Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde domuz sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Çağlayan Beldesi'nde sabah saatlerinde tarlaların arasından tek sıra halinde ilerleyen domuz sürüsü civardaki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Son yıllarda Çağlayan civarında domuz popülasyonunun artışı gözlenirken sürü ilerleyerek Munzur Dağları'na doğru gitti.