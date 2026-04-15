Dokuzuncu sınıf öğrencileri için 'Zaferin İzinde Yolculuk' projesi hayata geçirildi

Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda "Zaferin İzinde Yolculuk" projesi hayata geçirilirken, proje ile yaklaşık 9 bin dokuzuncu sınıf öğrencisine Büyük Taarruz interaktif ve panoramik ekranlar aracılığıyla anlatılacak.

Vali Naci Aktaş İstiklal Tanıtım Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile projenin detaylarını anlattı. Afyonkarahisar'da kurumların 'Zaferin İzinde Yolculuk' projesinde bir araya geldiğini belirten Vali Aktaş, "Bu yıl için 9 ve 10'uncu sınıfları hedef kitle olarak seçtik. Bu eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öncelikle il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda öğrenim gören yaklaşık 9 bin olan tüm 9. sınıf öğrencilerimizi günde iki grup halinde İstiklal Tanıtım Merkezimize getireceğiz. Burada rehber arkadaşlarımız Büyük Taarruz'u interaktif ve panoramik ekranlar aracılığıyla anlatacak. Ardından öğrencilerimize kumanyalar ikram edilecek. Sonra da Büyük Taarruz Şehitliği'ne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtına ziyaret gerçekleşecek. Amacımız tüm öğrencilerimizin İstiklal Tanıtım Merkezi'ni görmeleri, bilmeleri ve zaferin yolunda neler olduğunu bilmelerini istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
