Doğubayazıt'ta Anlamlı Sünnet Töreni ve Kaymakamdan Ziyaret

Doğubayazıt'ta Anlamlı Sünnet Töreni ve Kaymakamdan Ziyaret
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde, Kaymakam Murat Ekinci, hastanede sünnet olan çocukları ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreni, anlamlı bir ziyaretle taçlandı

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci sünnet olan çocukları hastane odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Kaymakam Ekinci, onlara çeşitli hediyeler takdim ederek hem miniklerin hem de ailelerinin sevincine ortak oldu. Etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileler de bu nazik ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaymakam Ekinci, yaptığı kısa değerlendirmede; bu tür sosyal etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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