Haberler

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nı gece denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nı gece denetledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nda gece denetimi yaptı. Ayvat, TIR yoğunluğunu azaltmaya yönelik tedbirleri inceledi; gümrük personeli ve kolluk görevlileriyle görüşüp başarılar diledi.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nda gece saatlerinde incelemelerde bulunarak TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmaları yerinde denetledi.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nı ziyaret ederek burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimde, TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nda görev yapan gümrük personeli ile kolluk görevlilerini de ziyaret eden Kaymakam Ayvat, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayvat, yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin düzenli şekilde sürdürülmesi için görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kız yurdunda denetim! Odalarda saklanan erkekler yakalandı

Kız yurduna ani baskın! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi

Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

Ünlü ismin fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum