Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nı gece denetledi

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nda gece saatlerinde incelemelerde bulunarak TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmaları yerinde denetledi.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nı ziyaret ederek burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimde, TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ve TIR Parkı'nda görev yapan gümrük personeli ile kolluk görevlilerini de ziyaret eden Kaymakam Ayvat, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayvat, yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin düzenli şekilde sürdürülmesi için görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı