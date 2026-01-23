DAGC Bilirdönmez'i andı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, DAGC eski başkanlarından duayen gazeteci Demir Bilirdönmez'i ölüm yıldönümünde mezarı başında andı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Durdemir Bilirdönmez, ölüm yıldönümünde anıldı.

Asri Mezarlıktaki medfun bulunan Durdemir Bilirdönmez'in kabri başında bir araya gelen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, DAGC Yönetim Kurulu üyeleri Soner İstanbullu, Nihat Kılıçoğulları, Mesut Gülrek, Orhan Bozkurt, DHA Bölge Müdürü Salih Tekin, DHA muhabiri Oktay Polat ile İHA muhabiri Mehmet Emin Kızılca, Bilirdönmez'i andı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Fatiha okuyan gazeteciler, Bilirdönmez'in oğlu Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı Basın Danışmanı Selçuk Bilirdönmez'e başsağlığı dileklerini sundu.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Ayhan Türkez, Bilirdönmez'in Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin bu günlere gelmesinde önemli katkıları bulunduğunu söyledi.

'Camiamızın Ağabeyi' Durdemir Bilirdönmez'in, 23 Ocak 2011 tarihinde aramızdan ayrıldığını hatırlatan Türkez, "Mesleki çalışmalarını hayata veda ettiği güne kadar sürdüren Başkanımız, geçen yarım asırda yerel gazetelerde muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü, yaygın basın ve ajanslarda bölge temsilciliği ve bölge müdürlüğü, DAGC kuruculuğu ve iki dönem de cemiyetimizin başkanlığını yaptı. Erzurum Basını çalışanları olarak bizler, mesleğin duayeni Durdemir Bilirdönmez'den çok şeyler öğrendik. Hem mesleğin hem de insanlık ahlak ve öğretileriyle birçoğumuzun üzerindeki emeklerini göz ardı edemeyiz, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca çevresiyle ve Erzurum dışındaki basın camiasıyla da çok iyi ilişkiler kuran, Bilirdönmez'in, Erzurum Basın camiasının akil ve arif adamı olduğu kaydeden Türkez, şunları söyledi: "Bugün, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti olarak, yalnızca eski başkanımızı değil, önemli bir duayenimizin eksikliğini hissediyoruz. Onun gazeteci kimliğinin yanı sıra beyefendi kişiliğini minnetle hatırlayacağız. Ölüm yıldönümünde kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun." - ERZURUM