Doğanşehir'de çocuklar camide buluştu

Malatya Doğanşehir'de 'Allah'ın Evinde Buluşuyoruz' projesi kapsamında program düzenlendi.

Doğanşehir Sürgü Merkez Camii'nde düzenlenen etkinlikte Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu ve Doğanşehir İlçe Müftüsü Kerem Karış çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

"Allah'ın Evinde Buluşuyoruz" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Doğanşehir İlçe Müftüsü Kerem Karış, her hafta iki köyü ziyaret ederek çocukları camilerin huzur dolu atmosferiyle buluşturduklarını belirterek, "Oyunlarla neşeleniyor, ikramlarla muhabbeti paylaşıyor, her buluşmada kalplerimize bir güzellik ekiyoruz. Gayemiz imanla, sevgiyle ve umutla büyüyen bir gençlik yetiştirmek" dedi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu ise programda emeği geçenlere teşekkür etti. Program, oyunlar oynanması, balon etkinlikleri ve ikramların ardından sona erdi. - MALATYA

