Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

VATANDAŞ KAYDETTİ

Refahiye ilçesi kırsalında Baki Kaya isimli vatandaş tarafından kamerayla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.