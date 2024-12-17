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Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı

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Erzincan'da nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak, bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Vaşak, karda ormanlık alana doğru ilerleyerek kayboldu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

VATANDAŞ KAYDETTİ

Refahiye ilçesi kırsalında Baki Kaya isimli vatandaş tarafından kamerayla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCevdet Taşkın:

TUTUKLAYİN KIRMIZI BÜLTEN

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Nesli tukenmek uzere olduguna gore, demekki bu hayvani bolgede avliyor yada bilincsizce olduruyorlar...

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