Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
Erzincan'da nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak, bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Vaşak, karda ormanlık alana doğru ilerleyerek kayboldu.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.
VATANDAŞ KAYDETTİ
Refahiye ilçesi kırsalında Baki Kaya isimli vatandaş tarafından kamerayla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel