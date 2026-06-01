Kelebeklerin İzini Süren Fotoğrafçı, Bu Kez Leyleklerin Dünyasını Belgeliyor

Malatya'da doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, serin hava nedeniyle kelebek hareketliliğinin azalması üzerine objektifini leyleklere çevirdi. 20 gün boyunca Karakaya Barajı kıyısında leyleklerin yuva ve yavrularını drone ile görüntüleyerek doğanın sessiz hikayesini belgeledi.

Yıllardır kelebekleri ve bitki türlerini görüntüleyerek doğanın izini süren fotoğrafçı Salih Kayhan, bu yıl mevsim şartlarının etkisiyle kelebek hareketliliğinin beklenen düzeye ulaşmaması üzerine objektifini gökyüzünün sessiz misafirleri leyleklere çevirdi.

Havaların mevsim normallerine göre daha serin seyretmesi nedeniyle kelebek hareketliliğinin beklenen düzeye ulaşmaması üzerine doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, bu kez leyleklerin yaşam yolculuğunu kayıt altına aldı.

Yaklaşık 20 gün boyunca büyük bir sabırla çalışan Kayhan, iki günde bir Yazıhan ilçesine bağlı Kömüşhan, Durucasu ve Sürür mahalleleri çevresinde Karakaya Barajı sahili boyunca yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürüyüşler gerçekleştirdi. Elektrik direklerinin tepesinde kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdüren ve sahil boyunca avlanan leylekleri fotoğraf ve video karelerine taşıyan Kayhan, doğanın sessiz hikayesini belgeledi.

Drone destekli çekimlerle leyleklerin yaşam döngüsünü yakından takip eden Kayhan, ilk günlerde yuvalarda anne ve baba leyleklerin sırayla yumurtaların üzerinde yattığını görüntülediğini söyledi. Yaklaşık 8 ila 10 yuvayı düzenli olarak takip ettiğini belirten Kayhan, geçen süreç içerisinde doğanın yeni bir başlangıcına da tanıklık ettiğini ifade etti.

Takip sürecinin ilk günlerinde yalnızca bir yuvada yavru leylek gözlemlediğini belirten Kayhan, son günlerde yaptığı çekimlerde iki yuvada daha yavruların yumurtadan çıktığını belgelediğini kaydetti. Böylece toplam üç yuvada yeni yaşamların başladığı görüntülendi. Kayhan, doğada her mevsimin ayrı bir hikaye taşıdığını belirterek, bazen kelebeklerin peşinde kilometrelerce yol yürüdüğünü, bazen de gökyüzünün zarif yolcuları olan leyleklerin yaşam mücadelesini kayıt altına aldığını ifade etti.

