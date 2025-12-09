Sandıklı'da Aile Yılına özel etkinlik

Afyonkarahisar'da "Aile Yılı"na özel olarak Sandıklı Kaymakamlığı himayelerinde yürütülen proje çerçevesinde Dodurga İlkokulu öğrencileri ve velileri toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlayan kurumları yakından tanıma fırsatı buldu.

Sandıklı İtfaiye Amirliği ve Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretleriyle öğrenciler, sorumluluk bilincini ve toplumsal dayanışmanın önemini yerinde gözlemlediler. Günün sonunda Sandıklı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen sinema etkinliğiyle ailece keyifli anlar yaşandı.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen başta Sandıklı Kaymakamlığımıza, öğretmenimiz Gizem Sezgin'e, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR