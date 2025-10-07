Diyarbakırlı Öğrencilerden Filistin'e Destek Etkinliği

Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri Filistin halkına destek için etkinlik düzenledi.

"Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği Mezopotamya İlkokulunda öğrenci, veli ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Okul bahçesinde, koridor ve salonlarında Filistin halkına destek mesajları verildi. Öğrencilerin çizdiği resimler ve yazdığı mektuplar okul salonunda sergilenirken, kısa film gösterimleriyle Gazze'de yaşanan dram öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler çizdikleri resim ve yazdıkları mektuplarda Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekilerek destek mesajı verildi. Okul bahçesinde "Filistin'e Özgürlük ve Özgür Filistin" sloganları atan öğrenciler hazırladıkları afiş, pankart ve dövizler eşliğinde Filistin bayrağıyla özdeşleşen kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renkli balonlar uçurdu. - DİYARBAKIR