Diyarbakırlı Öğrencilerden Filistin'e Destek Etkinliği

Güncelleme:
Diyarbakır'da Mezopotamya İlkokulu'nda düzenlenen 'Filistin ve Gazze' temalı etkinlik, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, çizimleri ve mektuplarıyla Filistin halkına destek mesajları vererek farkındalık oluşturdu.

"Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği Mezopotamya İlkokulunda öğrenci, veli ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Okul bahçesinde, koridor ve salonlarında Filistin halkına destek mesajları verildi. Öğrencilerin çizdiği resimler ve yazdığı mektuplar okul salonunda sergilenirken, kısa film gösterimleriyle Gazze'de yaşanan dram öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler çizdikleri resim ve yazdıkları mektuplarda Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekilerek destek mesajı verildi. Okul bahçesinde "Filistin'e Özgürlük ve Özgür Filistin" sloganları atan öğrenciler hazırladıkları afiş, pankart ve dövizler eşliğinde Filistin bayrağıyla özdeşleşen kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renkli balonlar uçurdu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
