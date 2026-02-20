İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'inde binlerce kişi Ramazan ayının ilk cuma namazında saf tuttu
Diyarbakır Ulu Cami, Ramazan ayının ilk cuma namazında binlerce kişinin katılımıyla dolup taştı. Müslümanlar, caminin içinde ve avlusunda saf tutarak ibadet etti.
İslam aleminin 5. Harem-i Şerif-i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de binlerce kişi, Ramazan ayının ilk cuma namazında saf tuttu.
İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami, Ramazan ayının ikinci gününde Cuma namazıyla doldu taştı. Binlerce kişi, caminin içinde ve avlusunda saf tuttu.
Muş'tan gelen Nesim Türeli, ramazan ayının çok güzel geçtiğini belirterek, "Allah, bütün Müslümanlara kısmet etsin. İlk cuma namazını da Allah, Ulu Cami'de kısmet etti. İslam aleminin cuması mübarek olsun. Cami doldu taştı. Binlerce Müslüman cumaya geldi. Allah, bizlerin, onların dualarını inşallah kabul eder" dedi. - DİYARBAKIR