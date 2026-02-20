İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'inde binlerce kişi Ramazan ayının ilk cuma namazında saf tuttu

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif-i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de binlerce kişi, Ramazan ayının ilk cuma namazında saf tuttu.

Muş'tan gelen Nesim Türeli, ramazan ayının çok güzel geçtiğini belirterek, "Allah, bütün Müslümanlara kısmet etsin. İlk cuma namazını da Allah, Ulu Cami'de kısmet etti. İslam aleminin cuması mübarek olsun. Cami doldu taştı. Binlerce Müslüman cumaya geldi. Allah, bizlerin, onların dualarını inşallah kabul eder" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı