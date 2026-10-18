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Diyarbakır Sur'da Hacı Mehmet Bozkuş için 40'ıncı gün mevlidi okutuldu

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Diyarbakır Sur'da Hacı Mehmet Bozkuş için 40'ıncı gün mevlidi okutuldu
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Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş, akciğer kanseri nedeniyle 72 yaşında vefat eden babası Hacı Mehmet Bozkuş'un 40'ıncı günü için Kurşunlu Camii'nde mevlit düzenledi. Sur ilçesindeki programa kentteki siyasetçiler, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş'un, hayatını kaybeden babası Hacı Mehmet Bozkuş'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlediği mevlit programında kentteki siyasetçiler, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Programda, Hacı Mehmet Bozkuş için dualar edildi.

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş, babası Hacı Mehmet Bozkuş'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla mevlit programı düzenledi. Tarihi Sur ilçesinde bulunan Kurşunlu Camide gerçekleştirilen programa, kentte faaliyet gösteren iş adamları, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Hacı Mehmet Bozkuş için düzenlenen programda, öğle namazının ardından mevlit okutuldu. Katılımcılar, okunan mevlidin ardından Hacı Mehmet Bozkuş'un ruhuna dualar etti.

Kentteki siyaset ve iş dünyasından isimleri bir araya getiren programda Mehmet Bozkuş, camiye gelen konuklarını girişte karşılayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. Program boyunca taziyelerini ileten katılımcılar, Bozkuş ailesinin acısını paylaştı. Mevlit programına katılan vatandaşlara tatlı ikramında bulunulurken, gelenlere seccade de hediye edildi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan iş adamı Mehmet Bozkuş, babasının vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen mevlit programında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Acılı günlerinde yanlarında olan, programa katılarak desteklerini gösteren ve dualarıyla kendilerine eşlik eden tüm dostlarına şükranlarını ileten Bozkuş, katılımcıların gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mevlit programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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