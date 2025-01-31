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Diyarbakır'ın Kendine Has Peynirleri Tercih Ediliyor

Diyarbakır'ın Kendine Has Peynirleri Tercih Ediliyor
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki peynirciler, köylerden toplanan sütlerle üretilen örgü, lavaş ve dil peyniri gibi kendine has peynir çeşitleriyle dikkat çekiyor. Uğur Yağızbeyli, köy peynirinin özel yapısını ve fabrika peynirlerinden farklarını vurguladı.

Diyarbakır'da, köylerden toplanan kendine has peynir çeşitleri lezzetiyle tercih ediliyor.

Merkez Sur ilçesinde bulunan peynirciler pazarın birçok peynir çeşidi bulunurken, kenttin kendine has türleri de lezzetiyle tercih ediliyor. İşletme sahibi olan Uğur Yağızbeyli, Diyarbakır örgü peynirinin çevre bölgelerden elde edilen sütlerin işlenip örgü peyniri, lavaş peyniri, dil peyniri gibi şekillerde satıldığını söyledi. Yağızbeyli, "Örgü peynirimizin en önemli özelliği köy peyniri olmasından dolayı şeklen bir birine benzememesi. Çevre illerden getirilen fabrika peynirlerinin süt tozu, çökelek, lor peyniri gibi peynirlerin fabrikasyon işleminden geçirilip karıştırılması ile yapılıyor. Şekilleri ve boyutları aynı. Bu tarz peynirlerden uzak durulmalı. Diyarbakır örgü peyniri çok daha yağlı olur, çok daha lezzetli olur" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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