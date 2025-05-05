Diyarbakır Ergani'de 1. Kitap Günleri Coşkusu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yazarlar, 1. Kitap Günleri etkinliğinde okurlarıyla buluştu.

Ergani ilçesinde düzenlenen 1. Kitap Günleri etkinliğine, yaklaşık 52 yazar ve şair katıldı. 2 Mayıs'ta başlayan etkinlikte kitapseverler, okuyucusu olduğu şair ve yazarlarla buluştu. Yazarlardan öğretmen Hasan Temiz, "Ergani Kitap Günleri'nde okurlarla buluşma, sohbet etme fırsatı buldum. Şiirin birleştirici ruhuyla bir araya gelmek sevindirici. Paylaşmak, zamanı bölüşmek benim için kıymetliydi. Şiirin kıyısında köşesinde soluklanmaktı amacımız. Beni mutlu eden bir diğer nokta ise kitap günlerine gösterilen ilgiydi" dedi.

Etkinlik bugün sona eriyor. - DİYARBAKIR