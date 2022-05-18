Diyarbakır'daki evlat nöbetine 290. aile katıldı - Haberler

Diyarbakır'daki evlat nöbetine 290. aile katıldı

Evi kilitleyip anahtarı komşuya bırakan gencin ailesi evlat nöbetine katıldı

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 989'uncu gününde 290'ncı aile katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 989'uncu gününde Şanlıurfa'dan gelen 290'ncı aile katılarak evladını HDP ve terör örgütü PKK'dan istedi.

Anne Mahide Arslan ve eşi Müslüm Arslan, basın mensuplarına açıklamada bulunarak evlatları Mehmet Arslan'a çağrıda bulundu. Baba Müslüm Arslan, HDP il binası önündeki aileleri görüp geldiğini söyledi. 2019 yılında oğlunun İstanbul'a işe gittiğini ve döndükten sonra evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü öne süren Arslan, "Bugüne kadar hiçbir haber alamadım. Bende buraya geldim belki bir çare bulunur diye. Oğlum gel, sizlere sesleniyorum. Neyimiz eksiktir. Ne diye gittin. Gittiğin yer anne ve babandan daha mı kıymetli. Bak ne hale düştük" dedi.

"Kapıyı çekip anahtarı da komşulara verip gitmiş"

Hasta olup, evladı için eyleme katıldığını belirten anne Mahide Arslan ise, oğluna dönmesi için çağrıda bulundu. Anne Arslan, "Bir telefon aç, üç sene oldu. Zalimlerin elindesin, yeter artık. Bittim, kalmadım. Neredeysen bir sefer anne de. Bize hiçbir şey söylemeden çekip gitmiş. Kapıyı çekip anahtarı da komşulara verip gitmiş. Hangi kapıya gittiysem yüzüme vurdular, bir şey söylemediler. Nereye gideyim? Üç senedir insan bir telefon etmez mi? Annem var, babam var, ailem var, arkadaşlarım, kardeşlerim var. Oğlum bir telefon et. Televizyondan görüp dedim bir de buraya gideyim" şeklinde konuştu.