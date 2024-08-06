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Diyarbakır'da Sıkışan Kedi Sanayide Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir aracın altına sıkışan kedi, sanayide yapılan müdahaleyle kurtarıldı. Aracın sahibi, itfaiye ekiplerinin başarısız olması üzerine çekici çağırarak kediyi kurtardı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir aracın alt kısmına girip sıkışan Kedi, sıkıştığı yerden sanayide çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 21 AFJ 235 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Şirin Şeker, park halindeki aracının altından kedi sesi geldiğini fark etti. Şeker, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca Şeker, olay yerine çekici çağırdı. Otomobil, Ergani Sanayi Sitesine çekiciyle götürüldü. Burada ustalar, otomobilin alt kısmına sıkışan kediyi uzun uğraş sonucu çıkardı.

Otomobil sahibi Mehmet Şirin Şeker, "Kemaliye Mahallesi Dicle Caddesinde aracım park halindeyken kedi sesi geldi. Aracımın altında kedi olduğunu fark ettim. İtfaiye ekiplerini çağırdım. Ekipler çıkarmaya çalıştı ama başarısız oldu. Aracımı ben de çekici çağırıp sanayiye getirdim. Ustaların yardımıyla kedi kurtarıldı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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