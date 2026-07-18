Kavurucu sıcaktan soluğu süs havuzunda aldılar

Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar nedeniyle çocuklar, aileleriyle birlikte soluğu süs havuzunda aldı.

Kentte, sıcaklığın 40 dereceyi aşmasını fırsat bilen çocuklar, merkez Sur ilçesinde hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi. Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp, güneşlendi. Çocuklarına eşlik eden ailelerin ise ayaklarını buz gibi suya koyup serinlemeye çalıştığı görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı