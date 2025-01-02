Diyarbakır'da Regaip Kandili Coşkusu
Diyarbakırlı vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Camii'nde bir araya gelerek namaz kıldı ve dualar etti.
Diyarbakır'da vatandaşlar Regaip Kandilini tarihi Ulu Camii'nde eda etti.
Diyarbakırlı vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Camii'ne akın etti. Merkez Sur ilçesinde bulunan İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi olarak bilinen tarihi Ulu Camii'ne çocuklarıyla gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek Regaip Kandilini eda etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel