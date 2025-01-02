Üye Girişi
Haberler
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi
Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
Herkes Önder'in elindekine odaklandı! Görüşmeden çıktığında yoktu

Diyarbakır'da Regaip Kandili Coşkusu

Diyarbakır'da Regaip Kandili Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakırlı vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Camii'nde bir araya gelerek namaz kıldı ve dualar etti.

Diyarbakır'da vatandaşlar Regaip Kandilini tarihi Ulu Camii'nde eda etti.

Diyarbakırlı vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Camii'ne akın etti. Merkez Sur ilçesinde bulunan İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi olarak bilinen tarihi Ulu Camii'ne çocuklarıyla gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek Regaip Kandilini eda etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bütün parayı cebinden ödedi! En büyük sorunu bir çırpıda çözdü
img

Forma yüzü göstermediği yıldız Premier Lig'e gidiyor
img

Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! INTER ATALANTA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Inter Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Tayfur cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak? Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur hayatı ve biyografisi! Ferdi Tayfur evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur kaç yaşındaydı? Ferdi Tayfur hasta mıydı, hastalığı neydi? Ferdi Tayfur neden öldü, ölüm sebebi ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.