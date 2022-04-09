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Diyarbakır'da ramazan etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyarbakır'da ramazan etkinlikleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikleri dahilinde Sanatçı Mustafa Cihat, birbirinden güzel ezgilerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikleri dahilinde Sanatçı Mustafa Cihat, birbirinden güzel ezgilerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 'Ramazan Baharı' mottosuyla düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği etkinlikler dahilinde Mustafa Cihat, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Diyarbakırlılara ezgi ziyafeti sundu. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde Sanatçı Cihat, birbirinden güzel ezgileri seslendirirken izleyiciler de eşlik ederek keyifli bir gece yaşadı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Cihat, Diyarbakır, Ramazan, Yerel, Haberler

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