Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Yandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel