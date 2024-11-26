Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Doğum Günü Kutlaması

Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Doğum Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, devlet koruması altındaki özel gereksinimli bireyler için bir doğum günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte bireylerin mutluluğu ve toplumla entegrasyonları amaçlandı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, devlet koruması altındaki özel gereksinimli bireyler için doğum günü kutlaması düzenledi.

Bireylerin mutluluğu ve toplumla bütünleşmesi amaçlanan etkinlikte, bireyler ve kurum yetkilileri bir araya geldi. Etkinlikte konuşan İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal, "Devletimizin şefkatli ellerinde büyüyen bu özel bireylerimizin mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Her biri bizim için çok kıymetli. Onlara yeni yaşlarında sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, bireylerin sanatsal etkinlikler ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi
img

Gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor
img

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! BARCELONA BREST maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)? Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)? Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu (Bitlis Valiliği Açıklaması)? Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)? Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.