Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Doğum Günü Kutlaması

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, devlet koruması altındaki özel gereksinimli bireyler için doğum günü kutlaması düzenledi.

Bireylerin mutluluğu ve toplumla bütünleşmesi amaçlanan etkinlikte, bireyler ve kurum yetkilileri bir araya geldi. Etkinlikte konuşan İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal, "Devletimizin şefkatli ellerinde büyüyen bu özel bireylerimizin mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Her biri bizim için çok kıymetli. Onlara yeni yaşlarında sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, bireylerin sanatsal etkinlikler ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı. - DİYARBAKIR