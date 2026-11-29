Havaların soğumasıyla birlikte araçlarda kışlık bakımın önemi arttı. Oto elektrik ustaları antifriz, akü, kalorifer, silecekler ve aydınlatma sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirterek sürücüleri oluşabilecek arızalara karşı uyardı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla araçlarda bakım ihtiyacı da arttı. Oto elektrik ustaları, antifriz ve cam suyu depolarının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek donmanın depo ve cam suyu motoruna zarar verebileceğine dikkat çekti. Akünün özellikle sabah ilk marşta kendini belli ettiğini ifade eden ustalar sis farları, arka cam rezistansı, kalorifer ve sileceklerin de kontrol edilmesi gerektiğini belirti. Ayrıca araçların orijinal elektrik tesisatına yapılan bilinçsiz müdahalelerin aşırı ısınmaya ve yangına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Diyarbakır 2. sanayide klima ustası olan Baver Mafrak, kışın araçların silecek ve aydınlatma sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Mafrak, "Bir de antifriz kontrolü yapılmalı. Özellikle cam suyu depolarındaki antifrizi unutmayalım. Çünkü bu depolardaki suyun donması durumunda hem genleşme meydana gelir ve su bidonu patlayabilir hem de cam suyu motoru zarar görebilir. Araçların sis farına da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü artık Diyarbakır'da özellikle sabah saatlerinde sis oluşmaya başladı. Sisli havalarda sis farlarının yakılması önemlidir. Arka cam rezistansı yani buğu çözer buna da dikkat etmek lazım. Bunların çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Çalışmıyorsa en yakın servise başvurmanız yeterli. Akü seviyesi yaz aylarında düşük olsa bile çok belli olmaz. Soğuk havalarda kendini belli eder. Özellikle sabah ilk marşta motorun dönme devri ağırsa bu, akünün zayıfladığının göstergesidir. Böyle bir durumda en yakın ustanıza ya da servise başvurmanız gerekiyor. Kalorifer sisteminizi de mutlaka kontrol ettirin. Eğer yeterince ısıtmıyorsa en yakın servise veya ustanıza başvurun. Çünkü kalorifer peteği tıkalı olabilir. Silecek lastikleri de tabii ki önemli. İyi silmiyorsa bu zaten göz önünde olan bir durumdur. Siz de kendiniz kolaylıkla kontrol edebilirsiniz" dedi.

Son zamanlarda artan araç yangınlarına da değinen Mafrak, "Aslında aracın orijinalliğinin bozulması ve sonradan ekstra tesisat takılması da risk oluşturuyor. Bu tür müdahaleler, aşırı ısınma nedeniyle aracın yanmasına bile neden olabilir. Tabii bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biz bu tür uygulamaları pek tercih etmiyoruz, tavsiye de etmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı